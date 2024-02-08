08 февраля, 21:32Транспорт
Интервалы движения поездов временно увеличили на Арбатско-Покровской линии
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
На центральном участке Арбатско-Покровской линии метро временно увеличены интервалы движения поездов, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.
По данным транспортно ведомства, причиной стал человек на путях. От "Курской" до "Киевской" поезда временно не ходят, а в обратном направлении следуют с увеличенными интервалами. Подробности уточняются.
До этого поезда ходили медленнее обычного на Люблинско-Дмитровской линии метро. Причиной тому стала проверка одного из составов. Позже движение ввели в график.
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