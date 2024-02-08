Интервалы движения поездов временно увеличили на Арбатско-Покровской линии

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На центральном участке Арбатско-Покровской линии метро временно увеличены интервалы движения поездов, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

По данным транспортно ведомства, причиной стал человек на путях. От "Курской" до "Киевской" поезда временно не ходят, а в обратном направлении следуют с увеличенными интервалами. Подробности уточняются.

До этого поезда ходили медленнее обычного на Люблинско-Дмитровской линии метро. Причиной тому стала проверка одного из составов. Позже движение ввели в график.

