28 февраля, 18:22Происшествия
Пожарные ликвидируют крупное возгорание сухостоя в Кисловодске
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Спасатели ликвидируют крупное возгорание сухой растительности на площади 6 тысяч квадратных метров в Кисловодске.
"Всего на месте работают 55 специалистов и 15 единиц техники", – уточнили в телеграм-канале МЧС РФ.
Спасатели находятся в районе горы Большое Седло, подчеркнули в ведомстве.
Ранее стало известно, что пожарные в Смоленской области спасли более десятка кур. Инцидент произошел в поселке Шумячи, когда огонь охватил кровлю курятника. Пожар удалось ликвидировать, по предварительным данным, он случился из-за неисправной проводки.
До этого загорелась кровля одноэтажного дома в поселке Чунском Иркутской области. Пламя быстро перекинулось на соседнее трехэтажное здание магазина. Общая площадь возгорания составила более 1 тысячи "квадратов", однако пострадавших не было.
Новости мира: завод ядерного оружия возобновил работу после опасности возгорания в Техасе
Читайте также
- Пожарные ликвидировали пожар в производственном здании в Подмосковье
- Пожар в административном здании в Ростовской области потушили