Пожарные ликвидируют крупное возгорание сухостоя в Кисловодске

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасатели ликвидируют крупное возгорание сухой растительности на площади 6 тысяч квадратных метров в Кисловодске.

"Всего на месте работают 55 специалистов и 15 единиц техники", – уточнили в телеграм-канале МЧС РФ.

Спасатели находятся в районе горы Большое Седло, подчеркнули в ведомстве.

Ранее стало известно, что пожарные в Смоленской области спасли более десятка кур. Инцидент произошел в поселке Шумячи, когда огонь охватил кровлю курятника. Пожар удалось ликвидировать, по предварительным данным, он случился из-за неисправной проводки.

До этого загорелась кровля одноэтажного дома в поселке Чунском Иркутской области. Пламя быстро перекинулось на соседнее трехэтажное здание магазина. Общая площадь возгорания составила более 1 тысячи "квадратов", однако пострадавших не было.

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