28 февраля, 06:40Происшествия
Пожар в административном здании в Ростовской области потушили
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Пожарные потушили возгорание, которое произошло в административном здании в Ростовской области. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале МЧС России.
"В Ростовской области спасатели МЧС России ликвидировали пожар", – говорится в сообщении ведомства.
О крупном пожаре в поселке Дмитриадовка Ростовской области стало известно в ночь на 28 февраля. Его площадь составляла 1 000 квадратных метров.
Вскоре пожарные локализовали возгорание, а еще через некоторое время – ликвидировали открытое горение. По предварительным данным МЧС, при пожаре пострадавших нет.
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