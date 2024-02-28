Пожар в административном здании в Ростовской области потушили

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарные потушили возгорание, которое произошло в административном здании в Ростовской области. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале МЧС России.

"В Ростовской области спасатели МЧС России ликвидировали пожар", – говорится в сообщении ведомства.

О крупном пожаре в поселке Дмитриадовка Ростовской области стало известно в ночь на 28 февраля. Его площадь составляла 1 000 квадратных метров.

Вскоре пожарные локализовали возгорание, а еще через некоторое время – ликвидировали открытое горение. По предварительным данным МЧС, при пожаре пострадавших нет.

Пожар произошел в школе в Краснодарском крае