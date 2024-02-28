Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 февраля, 05:22

Происшествия

Пожар площадью 1 080 "квадратов" охватил два здания в Иркутской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В поселке Чунском Иркутской области загорелась кровля одноэтажного дома. Огонь также перекинулся на стоящее рядом трехэтажное здание магазина. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

Пожарные локализовали возгорание на общей площади 1 080 квадратных метров. В результате пожара пострадавших нет.

"На месте работают 19 специалистов и 7 единиц техники, в том числе пожарный поезд", – говорится в сообщении МЧС.

Ранее сообщалось о крупном пожаре, который вспыхнул в административном здании в поселке Дмитриадовка в Ростовской области. Площадь возгорания составляет 1000 квадратных метров.

На данный момент пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Предварительно, в результате пожара никто не пострадал.

Новости регионов: магазин стройматериалов загорелся на Дальнем Востоке

Читайте также


происшествияпожаррегионы
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика