28 февраля, 05:22Происшествия
Пожар площадью 1 080 "квадратов" охватил два здания в Иркутской области
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
В поселке Чунском Иркутской области загорелась кровля одноэтажного дома. Огонь также перекинулся на стоящее рядом трехэтажное здание магазина. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.
Пожарные локализовали возгорание на общей площади 1 080 квадратных метров. В результате пожара пострадавших нет.
"На месте работают 19 специалистов и 7 единиц техники, в том числе пожарный поезд", – говорится в сообщении МЧС.
Ранее сообщалось о крупном пожаре, который вспыхнул в административном здании в поселке Дмитриадовка в Ростовской области. Площадь возгорания составляет 1000 квадратных метров.
На данный момент пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Предварительно, в результате пожара никто не пострадал.
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