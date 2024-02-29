29 февраля, 13:23Происшествия
Пожар на складах в Подмосковье локализовали на площади 4,5 тыс "квадратов"
Фото: 50.mchs.gov.ru
Пожар на складах в подмосковном Раменском локализовали на площади 4,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Как рассказывали ТАСС в оперативных службах, огонь от возгорания мог перейти еще на два склада, пожарные пытались не допустить этого.
"В настоящее время работы пожарных сосредоточены на локализации огня и недопущении его дальнейшего распространения", – отмечалось в сообщении.
О возгорании на складе с пластиковой продукцией стало известно 29 февраля, пожар произошел в Раменском. Изначально площадь пожара составляла 3 тысячи квадратных метров. По данным МЧС, информация о пострадавших не поступала.
Чуть позже площадь пожара достигла 4,5 тысячи "квадратов", пламя перешло на соседнее складское помещение. На месте происшествия осуществляется наращивание сил и средств, к ликвидации огня привлекли 60 специалистов и 26 единиц техники.
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