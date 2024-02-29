Площадь пожара на складе в Подмосковье достигла 4,5 тыс "квадратов"

Фото: МЧС России

Площадь пожара на складе в Подмосковье достигла 4,5 тысячи "квадратов", пламя перешло на соседнее складское помещение. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

"В Подмосковье огонь перешел на соседний склад. Общая площадь пожара – 4 500 квадратных метров", – говорится в сообщении.

На месте происшествия осуществляется наращивание сил и средств, к ликвидации огня привлекли 60 специалистов и 26 единиц техники, добавили в МЧС.

О возгорании на складе с пластиковой продукцией стало известно 29 февраля, пожар произошел в Раменском. Изначально площадь пожара составляла 3 тысячи квадратных метров. По данным МЧС, информация о пострадавших не поступала.

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