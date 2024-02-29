29 февраля, 12:06Происшествия
Склад загорелся на площади 3 тыс "квадратов" в Раменском
Фото: ГУ МЧС России по Московской области
Пожар вспыхнул на складе в Подмосковье на площади 3 тысяч "квадратов". Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.
"В Раменском горит склад с пластиковой продукцией. Огонь охватил 3 000 квадратных метров здания. Сведений о пострадавших не поступало", – говорится в сообщении.
На территории возгорания работают пожарно-спасательные подразделения.
Ранее сообщалось о возгорании на складе с пиломатериалами в Волгограде. Площадь пожара составляла 1 000 квадратных метров. В МЧС России рассказали, что спасателям удалось устранить открытое горение. В общей сложности на территории ЧП работают 42 специалиста и 16 единиц техники.
До этого стало известно о возгорании площадью 800 квадратных метров. Пожар охватил здание по производству мебели в городе Муроме Владимирской области.
К тушению пожара в Кисловодске привлекли 55 пожарных и 15 единиц техники
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