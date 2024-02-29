Пожар на площади 1 000 кв м вспыхнул на складе в Волгограде

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар произошел на складе с пиломатериалами в Волгограде. Площадь возгорания составляет 1000 квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

В ведомстве отметили, что сотрудники МЧС уже ликвидировали открытое горение. Всего на месте работают 42 специалиста и 16 единиц техники. В результате пожара погибших и пострадавших нет, отметили в МЧС.

Ранее сообщалось о пожаре площадью 800 квадратных метров, который вспыхнул в здании по производству мебели в городе Муроме Владимирской области. На данный момент местные пожарные также уже ликвидировали открытое горение.

До этого пожарные ликвидировали крупное возгорание сухой растительности на площади 6 тысяч квадратных метров в Кисловодске. Уточнялось, что пожар случился в районе горы Большое Седло.

К тушению пожара в Кисловодске привлекли 55 пожарных и 15 единиц техники