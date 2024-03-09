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Новости

09 марта, 23:15

В мире

Новости мира: израильтяне пришли на митинг в центр Тель-Авива

Новости мира: израильтяне пришли на митинг в центр Тель-Авива

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Сотни активистов пришли на митинг против правительства Израиля в центр Тель-Авива – протестующие собрались недалеко от штаба министерства обороны, требуя отставки премьера страны Биньямина Нетаньяху. Одновременно на соседней улице проходила акция в поддержку израильских заложников, которых уже более 150 дней удерживают в плену ХАМАС. Люди выдвигали требование властям – любой ценой достичь сделки и добиться освобождения заложников.

Масштабная демонстрация фермеров прошла в Варшаве. В ней поучаствовали десятки тысяч человек. После неудачной встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском аграрии пообещали заблокировать города. Добиться запрета на ввоз украинского зерна политику пока не удалось. В итоге он сообщил, что хочет поднять этот вопрос на уровне Евросоюза, и попросил фермеров подождать до 15 марта.

Последствия мощного наводнения пытаются устранить в Индонезии. В провинции Западная Суматра погибли 19 человек, также есть пропавшие без вести. Как сообщают власти, люди пострадали из-за сильного течения после проливных дождей, а некоторые оказались погребены под землей во время оползней. Кроме того, сильно пострадала инфраструктура. Реки вышли из русла, затопив дома и обрушив мосты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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