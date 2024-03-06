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06 марта, 16:22

Происшествия

"КамАЗ" с тюльпанами почти на 3 млн рублей украли в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Грузовик с тюльпанами почти на 3 миллиона рублей украли в Подмосковье в преддверии 8 Марта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Собеседник издания сообщил, что в полицию Домодедова обратился предприниматель. Он рассказал, что неизвестные на въезде на рынок выдали себя за него, затем перегрузили с доставленного ему "КамАЗа" тюльпаны в другой грузовик и скрылись с цветами.

В сообщении отметили, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее женщина украла длинную норковую шубу из караоке на улице Земляной Вал в центре Москвы. В результате совершенного было возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ ("Кража с причинением значительного ущерба гражданину").

До этого подмосковные полицейские задержали женщину, подозреваемую в хищении денег и ювелирных украшений у 87-летней жительницы Щелкова. В правоохранительные органы обратилась потерпевшая.

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