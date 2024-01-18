Жилой дом рухнул в Стамбуле из-за обвала грунта

Фото: ahaber.com.tr

В Стамбуле рухнул жилой дом после обвала грунта, всех жителей эвакуировали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пожарную службу района Умрание.

По данным телеканала AHaber, грунт обвалился из-за строительства станции метро. Уточняется, что пострадал двухподъездный дом высотой 3 и 4 этажа и одна машина, которая ушла под землю.

Ранее часть семиэтажного здания 1915 года постройки обрушилась в американском Бронксе. Из него эвакуировали всех людей, но устойчивость дома оставалась под вопросом. При проверке было выявлено множество нарушений эксплуатации.

До этого два этажа жилого дома обрушились при взрыве газа в населенном пункте Антипиха Забайкальского края. Не менее пяти квартир получили разрушения, пострадавших не оказалось.

Несколько домов обрушились из-за мощных дождей в Индии