18 января, 13:35В мире
Жилой дом рухнул в Стамбуле из-за обвала грунта
Фото: ahaber.com.tr
В Стамбуле рухнул жилой дом после обвала грунта, всех жителей эвакуировали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пожарную службу района Умрание.
По данным телеканала AHaber, грунт обвалился из-за строительства станции метро. Уточняется, что пострадал двухподъездный дом высотой 3 и 4 этажа и одна машина, которая ушла под землю.
Ранее часть семиэтажного здания 1915 года постройки обрушилась в американском Бронксе. Из него эвакуировали всех людей, но устойчивость дома оставалась под вопросом. При проверке было выявлено множество нарушений эксплуатации.
До этого два этажа жилого дома обрушились при взрыве газа в населенном пункте Антипиха Забайкальского края. Не менее пяти квартир получили разрушения, пострадавших не оказалось.
Несколько домов обрушились из-за мощных дождей в Индии
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