Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 марта, 16:30

Политика

Новости мира: трехэтажное здание обрушилось в центре Тулузы

Новости мира: трехэтажное здание обрушилось в центре Тулузы

Полиция Санкт-Петербурга вычислила и задержала налетчика на отделение банка

Москвичам рассказали о последних событиях в России на вечер 8 марта

Новости мира: цена на золото поднялась до нового максимума

Новости регионов: пожарные в Кирове ликвидировали горение на мебельном производстве

Новости мира: cамолет Boeing потерял покрышку при вылете из Сан-Франциско

Два человека пострадали при обвале скалы в горах Дагестана

"Безопасный город": полицейские по горячим следам задержали подозреваемых в краже

"Безопасный город": проверку проведут после инцидента со скрытой камерой в салоне красоты

Новости регионов: в Туву доставили тепловое оборудование для помощи жителям

Трехэтажное здание обрушилось в центре Тулузы в ночь на субботу, 9 марта. По информации СМИ, никто не пострадал, поскольку жителей дома эвакуировали еще несколько дней назад. Поводом послужила трещина, которую увидели в одном из магазинов на первом этаже.

Дональд и Мелания Трамп приняли премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на ужине в своей резиденции. По словам экс-президента США, он не знает лучше лидера, чем Орбан. Трамп также назвал венгерского политика боссом и отметил, что его уважают во всем мире.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский допустил отправку войск НАТО на Украину. Он заявил, что не считает такое развитие событий немыслимым. И подчеркнул, что согласен с идеей президента Франции Эммануэля Макрона об отправке иностранного контингента на Украину.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомполитикавидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика