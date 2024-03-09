Новости мира: трехэтажное здание обрушилось в центре Тулузы

Трехэтажное здание обрушилось в центре Тулузы в ночь на субботу, 9 марта. По информации СМИ, никто не пострадал, поскольку жителей дома эвакуировали еще несколько дней назад. Поводом послужила трещина, которую увидели в одном из магазинов на первом этаже.

Дональд и Мелания Трамп приняли премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на ужине в своей резиденции. По словам экс-президента США, он не знает лучше лидера, чем Орбан. Трамп также назвал венгерского политика боссом и отметил, что его уважают во всем мире.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский допустил отправку войск НАТО на Украину. Он заявил, что не считает такое развитие событий немыслимым. И подчеркнул, что согласен с идеей президента Франции Эммануэля Макрона об отправке иностранного контингента на Украину.

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