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Новости

29 февраля, 11:30

Происшествия

Новости мира: площадь природного пожара в Техасе достигла 344 тыс га

Новости мира: площадь природного пожара в Техасе достигла 344 тыс га

Спасатели локализовали пожар в строящемся здании на юге Москвы

Шестиэтажное здание загорелось в Царицыне

Новости мира: Израиль атаковал управляемыми бомбами Дамаск

Новости мира: Израиль нанес удар управляемыми бомбами по Дамаску

"Безопасный город": полицейские возбудили уголовное дело после кражи шубы в Москве

"Безопасный город": следственные органы провели обыски в клинике хирурга Хайдарова

Жителей австралийского штата Виктория призвали укрыться в домах из-за лесных пожаров

К тушению пожара в Кисловодске привлекли 55 пожарных и 15 единиц техники

В части домов в Мытищах возобновили подачу воды после коммунальной аварии

Природный пожар в Техасе стал вторым по величине в истории штата. В данный момент там горят 344 тысячи гектаров, огонь перекинулся и на территорию соседней Оклахомы. Спасатели сообщили, что пламя очень быстро распространяется и сдержать его удалось только на 3%. Чрезвычайное положение действует в 60 округах Техаса. Местных жителей эвакуируют на безопасные территории

Женщины впервые сядут за руль автобусов в Узбекистане. Процесс обучения уже начался для двух кандидатов. Ранее в стране сняли ограничения на женское управление пассажирским транспортом. Компания, которая хочет взять на работу водителей-женщин, уверена в успехе своего эксперимента.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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