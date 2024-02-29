Новости мира: площадь природного пожара в Техасе достигла 344 тыс га

Природный пожар в Техасе стал вторым по величине в истории штата. В данный момент там горят 344 тысячи гектаров, огонь перекинулся и на территорию соседней Оклахомы. Спасатели сообщили, что пламя очень быстро распространяется и сдержать его удалось только на 3%. Чрезвычайное положение действует в 60 округах Техаса. Местных жителей эвакуируют на безопасные территории

Женщины впервые сядут за руль автобусов в Узбекистане. Процесс обучения уже начался для двух кандидатов. Ранее в стране сняли ограничения на женское управление пассажирским транспортом. Компания, которая хочет взять на работу водителей-женщин, уверена в успехе своего эксперимента.

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