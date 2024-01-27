Москвичи сняли на видео застрявшего в снегу робота-доставщика

Огромные московские сугробы становятся препятствием не только для людей и автомобилей, но и для роботов-доставщиков. Одному из таких помог коллега-курьер из ресторана.

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