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27 января, 11:45

Общество

Москвичи сняли на видео застрявшего в снегу робота-доставщика

Москвичи сняли на видео застрявшего в снегу робота-доставщика

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Огромные московские сугробы становятся препятствием не только для людей и автомобилей, но и для роботов-доставщиков. Одному из таких помог коллега-курьер из ресторана.

Все желающие также могут прислать интересные кадры в WhatsApp редакции по телефону +7 (926) 266-24-24 и получить шанс выиграть призы. На кону – брендированные стикеры, поясная сумка со светоотражающими элементами, худи и тапочки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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