Москвичам пообещали оттепель на следующей неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Оттепель может вновь прийти в Москву на следующей неделе, спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Его слова приводит Агентство "Москва".

Синоптик отметил, что в предстоящие выходные, 27 и 28 января, в столице установится приятная зимняя погода.

"В понедельник (29 января. – Прим. ред.) начнутся изменения. Если еще ночью будет от минус 15 до минус 10 градусов, то уже днем – постепенное повышение температуры до минус 4 – минус 2 градусов к вечеру. Во вторник (20 января. – Прим. ред.) ночью – от минус 4 до минус 1 градуса, а днем – около 0 до плюс 1–2 градусов, оттепельная погода", – уточнил он.

Вильфанд предупредил, что небольшое похолодание ожидается в среду, 31 января. По его словам, температура будет колебаться в диапазоне от минус 5 до 0 градусов. Оттепель вернется в четверг, 1 февраля, добавил синоптик.

Обычно конец января бывает очень холодным, однако в этом году температурные значения заметно превышают норму, резюмировал Вильфанд.



Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что высота сугробов в Москве впервые за текущую зиму превысила 50 сантиметров. За минувшие сутки в столице выпало от 5 до 7 миллиметров осадков, что составляет 10–13% от месячной нормы, уточнил он.

В Подмосковье самым заснеженным стал Волоколамск. Там высота снежного покрова утром 26 января составила 50 сантиметров.



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