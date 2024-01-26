Дептранс рекомендовал москвичам пересесть на городской транспорт 26 января

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Дептранс рекомендовал москвичам передвигаться на городском транспорте 26 января. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

По прогнозу синоптиков, в городе весь день будет снег. Помимо этого, из-за короткого рабочего дня вечерний разъезд начнется раньше – около 16:00. В связи с этим выезжать следует до этого времени или отложить поездку на более позднее время.

"Если перенести не получается, то воспользуйтесь городским транспортом. МЦК, метро, МЦД – работает штатно. По выделенным полосам и обособленным трамвайным путям автобусы, электробусы и трамваи следуют без задержек", – говорится в сообщении.

За минувшие сутки в столичном регионе выпало 3–4 миллиметра осадков. В частности, таким количеством осадков накрыло Москву за день 25 января и ночь 26 января. В метеостанции Балчуг в центре Москвы была выполнена месячная норма осадков.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что текущая неделя в российской столице станет самой теплой с начала 2024 года.

По информации ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, оттепель уйдет из города в конце рабочей недели. В воскресенье, 28 января, температура будет примерно соответствовать климатической норме.



"Атмосфера": небольшой снег ожидается в Москве 26 января