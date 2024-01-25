Синоптик спрогнозировал конец оттепели в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Оттепель уйдет из Москвы в конце рабочей недели, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Температура вернется к отрицательным значениям. При этом синоптик подчеркнул, что экстраординарного или сильного похолодания не будет. В воскресенье, 28 января, температура будет примерно соответствовать климатической норме.

25 января в Москве будет облачно. Ожидаются небольшие осадки, местами умеренные в виде снега и мокрого снега, гололедица и до минус 1 градуса. Из-за гололедицы до 14:00 четверга в Москве и области действует желтый уровень погодной опасности.

Ранее стало известно, что сугробы в Москве и области выросли за сутки 24 января на 2–4 сантиметра, что в 1,5 раза больше установленной нормы.

До этого руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что текущая неделя в российской столице станет самой теплой с начала 2024 года.

По его словам, уже 25 и 26 января с подходом циклона выпадет до 5–7 сантиметров снега, установится оттепель, а в выходные ожидается рост атмосферного давления.



Сугробы в Москве достигли почти полуметра в высоту