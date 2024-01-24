Количество выпавшего за сутки в Москве снега превысило норму в 1,5 раза

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сугробы в Москве и области выросли за сутки на 2–4 сантиметра, что в 1,5 раза больше установленной нормы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Он уточнил, что за минувший день в российской столице выпало 3–4 миллиметра осадков, в то время как в Подмосковье – до 5 миллиметров осадков. Согласно данным метеостанции на ВДНХ, сугробы выросли на 3 сантиметра и достигли 42 сантиметров.

"Максимальная высота сугробов для Москвы и Московской области зафиксирована в районе Тушино, где сугробы подросли на 3 сантиметра, до 48 сантиметров", – отметил синоптик.

Кроме того, высота сугробов в Дмитрове составила 35 сантиметров, в Кашире – 41 сантиметр, в Можайске – 40 сантиметров, в Павловском Посаде – 45 сантиметров, а в Серпухове – 44 сантиметра.

Между тем в Москву второй раз за месяц пришла оттепель. Как отметила главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова, в 15:00 в среду, 24 января, столбики термометра показали 0,2 градуса, на Балчуге – 0,5 градуса.

Однако к выходным, 27 и 28 января, в столицу снова вернутся морозы. По словам Поздняковой, в субботу в течение суток ожидается -5...-7 градусов. В воскресенье ночью будет -5…-10, днем прогнозируется -3…-8 градусов.

Синоптики зафиксировали пасмурную и теплую погоду в Москве 24 января