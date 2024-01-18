Эксперты заявили, что грядущее лето в Москве может стать самым жарким в истории

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Следующее лето в столице может стать самым жарким в истории, предупреждают метеорологи. Эксперты рассказали о причинах перегревания планеты. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова объяснила, что климат в мире меняется.

"Изменения происходят и в режиме выпадения осадков – гидрологического цикла, и в изменении площади таяния ледников в горах Гренландии, а также уменьшения ледового покрова в Арктике", – отметила она.

По ее словам, причина заключается в двух явлениях – Эль-Ниньо и Ла-Нинья, именно они вызывают изменение ветров и температуры поверхности моря, которые впоследствии влияют на климат. Сильнее всего они проявляются в регионе Тихого океана, а по мере удаления от него влияние уменьшается.

"На погоде нашей страны это колебание сказывается очень опосредованно. Самые ближние регионы могут быть подвержены ему в небольшой степени: Дальний Восток, Приморский край, Сахалинская область, Камчатка, Хабаровский край", – уточнила Макарова.

Эксперт не исключает, что грядущее лето может стать самым жарким, поскольку весь год обещает быть теплым.

Также на климат могут влиять сильные ветра с Востока, которые в зимний период приносят морозы, а летом – обширный антициклон, в результате которого в России становится аномально жарко. Метеоролог рассказала, что такие антициклоны могут оставаться на месте больше недели, а иногда и месяца.

По словам Макаровой, главную угрозу для планеты представляют так называемые волны тепла. Это значительное повышение температуры, распространяющееся в определенном направлении. В прошлом году специалисты фиксировали это явление довольно часто. Эксперт предупредила, что оно негативно сказывается на самочувствии человека.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд обратил внимание, что такое явление, как Эль-Ниньо, имеет определенный цикл: от 2 до 7 лет. По его прогнозам, влияние Эль-Ниньо будет ощущаться до апреля, а затем ожидается нейтральная фаза.

Ранее Вильфанд отметил, что прошедший, 2023 год стал самым теплым за всю историю инструментальных наблюдений в мире, это подтвердили все климатические центры.

По его словам, особенность заключается в том, что средняя глобальная температура повысилась по сравнению с предыдущим рекордом 2016 года на 0,17, что является огромной, неожиданно большой величиной для климатологов.



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