"Автодор" предупредил о снегопаде на всей дорожной сети компании

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"Автодор" предупредил, что неблагоприятные погодные условия в ближайшие сутки осложнят движение на всей дорожной сети. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале компании.

"В пятницу и до утра субботы снег местами прогнозируется на всей сети наших автодорог – М-1, М-3, М-4, М-12 и ЦКАД. Исключение – М-11 "Нева". Сегодня, по прогнозу, осадков не ожидается в Ленинградской области", – говорится в публикации.

В свою очередь, в Ростовской области и Краснодарском крае на трассе М-4 "Дон" в ближайшие дни прогнозируются мокрый снег и дождь.

Водителям напомнили о необходимости следовать рекомендациям на табло информации. Автомобилистов также призвали быть внимательными, не превышать скорость и выдерживать дистанцию с другими машинами.

В связи с прогнозируемыми осадками столичный Дептранс рекомендовал москвичам передвигаться по городу на общественном транспорте. Помимо этого, из-за короткого рабочего дня вечерний разъезд начнется раньше – около 16:00, предупредили в ведомстве.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что высота сугробов в Москве впервые за текущую зиму превысила 50 сантиметров. За минувшие сутки в столице выпало от 5 до 7 миллиметров осадков, что составляет 10–13% от месячной нормы, уточнил он.



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