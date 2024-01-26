Сугробы в Москве впервые за зиму превысили 50 сантиметров

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Высота сугробов в Москве впервые за текущую зиму превысила 50 сантиметров. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

За минувшие сутки в столице выпало от 5 до 7 миллиметров осадков, что составляет 10–13% от месячной нормы.

"В Москве впервые сугробы превысили полметра... Высота снежного покрова на базовой столичной метеостанции ВДНХ составляет 46 сантиметров", – цитирует синоптика РИА Новости.

Между тем на Балчуге высота снежного покрова составила 44 сантиметра. Самые высокие сугробы оказались в Тушине – 55 сантиметров.

В Подмосковье самым заснеженным стал Волоколамск. Там высота снежного покрова утром 26 января составила 50 сантиметров.

В пятницу, 26 января, в столице ожидаются облачная погода и небольшой снег. Днем столбики термометров в столице будут показывать от 1 до 3 градусов мороза, в области – от 1 до 6 градусов мороза.

В связи с прогнозируемыми осадками столичный Дептранс рекомендовал москвичам передвигаться по городу на общественном транспорте. Помимо этого, из-за короткого рабочего дня вечерний разъезд начнется раньше – около 16:00.



"Утро": -1 градус ожидается в столице 26 января