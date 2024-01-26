Облачная погода и небольшой снег ожидаются в Москве 26 января

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Облачная погода и небольшие осадки ожидаются в Москве и Подмосковье в пятницу, 26 января. На дорогах гололедица, информирует Гидрометцентр России.

Днем столбики термометров в столице будут показывать от 1 до 3 градусов мороза, в области – от 1 до 6 градусов мороза. Скорость восточного ветра составит 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 745 миллиметров ртутного столба.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что текущая неделя в российской столице станет самой теплой с начала 2024 года.

По информации ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, оттепель уйдет из города в конце рабочей недели. В воскресенье, 28 января, температура будет примерно соответствовать климатической норме.



"Атмосфера": небольшой снег ожидается в Москве 26 января