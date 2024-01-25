Легкий мороз ожидается в Москве в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что в выходные жителей столицы ожидает легкий мороз, сообщает RT.

По ее словам, в субботу и воскресенье, 27 и 28 января, местами возможен небольшой снежок. Столбики термометров в субботу ночью составят около -6... -8 градусов, днем – от -2... до -4 градусов. В воскресенье ночью будет прохладнее – до -9 градусов, днем температура останется на том же уровне.

Синоптик добавила, что температура воздуха вернется к климатической норме. Сейчас же она выше нормы на 5–6 градусов.

Ранее стало известно, что сугробы в Москве и области выросли за сутки 24 января на 2–4 сантиметра, что в 1,5 раза больше установленной нормы.

До этого руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что текущая неделя в российской столице станет самой теплой с начала 2024 года.

По его словам, уже 25 и 26 января с подходом циклона выпадет до 5–7 сантиметров снега, установится оттепель, а в выходные ожидается рост атмосферного давления.



Сугробы в Москве достигли почти полуметра в высоту