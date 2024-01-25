В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в регионах России

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Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о погодных аномалиях в предстоящие дни в разных регионах страны. Об этом пишет RT.

Он уточнил, что в Москве на данный момент наблюдается заметная аномалия. Накануне отклонение от норм температур составило более 5 градусов.

"Мы это чувствуем, поскольку оттепель. Сегодня, по расчетам, эта аномалия будет больше 6 градусов. Такой температурный фон соответствует концу второй и началу третьей декады марта. То есть погода в Москве сейчас опережает свое развитие примерно на два месяца", – отметил синоптик.

По его словам, подобное явление станет причиной возникновения гололедицы. 25 января температура в российской столице составляет -1...1 градус тепла. Подтаявший снег будет подмерзать, потом оттаивать и вновь замерзать, уточнил Вильфанд. В этой связи он призвал быть внимательными на дорогах и следить за крышами домов, с которых может падать снег.

Вместе с тем синоптик рассказал, что самая опасная метеорологическая обстановка наблюдается в Краснодарском крае и Крыму. Кроме того, на Сахалине сейчас -25...-30 градусов, что очень холодно для этого региона. В настоящее время там наблюдается сильный ветер с порывами до 30–32 метров в секунду.

Ранее стало известно, что в Южно-Сахалинске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятных погодных условий. По словам губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, все службы жизнеобеспечения работают в усиленном режиме.

Местные жители пожаловались на засыпанные снегом дома, тротуары, крыши домов. Некоторые не могут вернуться домой или же просто дойти до магазина.

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