Мартовская погода ожидается в Москве на следующей неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мартовская погода может установиться в Москве на следующей неделе, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По прогнозу синоптика, в выходные, 27 и 28 января, температура в ночное время в столице будет на уровне минус 10 градусов, а днем – около минус 5 градусов. Небольшой снег может пойти в 27 января, а на следующий день – будет облачно с прояснениями, уточнил Вильфанд.

"(В понедельник. – Прим. ред.) 29 января начнет меняться циркуляция, в Москву будут поступать более южные воздушные потоки. Ночью в понедельник еще температура вполне зимняя – от минус 12 до 10 градусов, по области – до минус 15 градусов, а днем уже повышение температуры, особенно во второй половине дня, до минус 4 – минус 2 градусов", – приводит "Интерфакс" его слова.

Эксперт рассказал, что потепление придет 30 и 31 января. В эти дни в ночное время температура будет колебаться в диапазоне от минус 4 до минус 2 градусов, днем – от минус 5 до 0 градусов. Прогнозируются осадки в виде мокрого снега, предупредил Вильфанд.

Первые дни февраля будут теплыми, отметил синоптик. Ночью столбики термометров будут на отметке минус 7 – минус 2 градусов, а днем – от минус 4 до 1 градуса. Могут быть небольшие осадки.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что высота сугробов в Москве впервые за текущую зиму превысила 50 сантиметров. За минувшие сутки в столице выпало от 5 до 7 миллиметров осадков, что составляет 10–13% от месячной нормы, уточнил он.

В Подмосковье самым заснеженным стал Волоколамск. Там высота снежного покрова утром 26 января составила 50 сантиметров.



Синоптики сообщили, что оттепель вернется в столицу на следующей неделе