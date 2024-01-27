Москвичам рассказали о погоде 27 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Облачная погода и небольшие осадки прогнозируются в Москве и Подмосковье в субботу, 27 января. На дорогах ожидается гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

Днем столбики термометров в столице будут показывать от 3 до 5 градусов мороза, а в области – от 2 до 7 градусов мороза.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что высота сугробов в Москве впервые за текущую зиму превысила 50 сантиметров. За 25 января в столице выпало от 5 до 7 миллиметров осадков, что составляет 10–13% от месячной нормы.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на следующей неделе в столицу вновь может прийти оттепель. В ночь на 29 января будет от -15 до -10 градусов, днем потеплеет до минус 4 – минус 2 градусов. А 30 января ночью – от -4 до -1 градуса, днем – около нуля до 1–2 градусов.

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