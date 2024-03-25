Двое рабочих оказались под завалами в шахте на Урале

Фото: 123RF/alfazetchronicles

Двое горнорабочих оказались под завалами в шахте "Кальинская" в Свердловской области, сообщает пресс-служба Североуральского бокситового рудника, на которую ссылается ТАСС.

На шахте случился горный удар, в результате чего произошло обрушение горных пород. Шахтеры подают сигналы.

18 марта ЧП произошло на руднике "Пионер" в Амурской области. Из-за обвала внутри рудника оказались 13 человек, с которыми до сих пор нет связи. По данному факту в СК по Амурской области уже возбудили уголовное дело.

Согласно последним оценкам, на руднике "Пионер" произошел прорыв более 190 тысяч кубических метров пород.