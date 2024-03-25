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25 марта, 19:10

Наука

Корабль "Союз МС-25" пристыковался к МКС

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Космический корабль "Союз МС-25" с международным экипажем новой экспедиции пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом пишет ТАСС.

Пилотируемый корабль успешно пристыковался к модулю "Причал" российского сегмента МКС. В состав 21-й экспедиции на станцию прибыли представительница Белоруссии Марина Василевская, космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон.

В издании добавили, что "Союз" был запущен 23 марта с космодрома Байконур. Однако изначально его планировалось запустить еще 21-го числа, но запуск был отменен в последний момент в автоматическом режиме.

Как рассказал историк космической отрасли Александр Железняков, отмена запуска корабля за 20 секунд до старта с расположившимся внутри экипажем стала первой в истории российской космонавтики.

Запуск ракеты с космическим кораблем "Союз МС-25" перенесли на 23 марта

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