Корабль "Союз МС-25" пристыковался к МКС

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Космический корабль "Союз МС-25" с международным экипажем новой экспедиции пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом пишет ТАСС.

Пилотируемый корабль успешно пристыковался к модулю "Причал" российского сегмента МКС. В состав 21-й экспедиции на станцию прибыли представительница Белоруссии Марина Василевская, космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон.

В издании добавили, что "Союз" был запущен 23 марта с космодрома Байконур. Однако изначально его планировалось запустить еще 21-го числа, но запуск был отменен в последний момент в автоматическом режиме.

Как рассказал историк космической отрасли Александр Железняков, отмена запуска корабля за 20 секунд до старта с расположившимся внутри экипажем стала первой в истории российской космонавтики.