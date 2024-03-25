Грузовой корабль "Прогресс МС-27" отправится на МКС 3 июня

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Старт транспортного грузового корабля "Прогресс МС-27" к МКС с космодрома Байконур состоится 3 июня 2024 года. Об этом сообщается на сайте госкорпорации "Роскосмос".

Подготовка "Прогресса МС-27" к запуску на МКС стартовала уже 25 марта, уточнили в госкорпорации.

"В монтажно-испытательном корпусе 254-й площадки состоялась расконсервация корабля, хранившегося с осени 2023 года. Специалисты Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С. П. Королева провели внешний осмотр "Прогресса МС-27" и контроль исходного состояния бортовых систем", – говорится в сообщении.

В "Роскосмосе" отметили, что скоро пройдут проверочные испытания корабля, а также начнется подготовка к размещению грузов.

Ранее стало известно, что возвращение корабля "Союз МС-24" перенесли на 6 апреля. На борту присутствуют российские космонавты Олег Новицкий, Марина Василевская, а также астронавт NASA Лорал О'Хара.