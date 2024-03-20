Госкомиссия утвердила экипаж "Союза МС-25"

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Государственная комиссия официально утвердила экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-25", который в четверг, 21 марта, выйдет на орбиту с космодрома Байконур на ракете-носителе "Союз-2.1а". Об этом сообщили в "Роскосмосе".

В основной экипаж попали первая белорусская участница космического полета Марина Василевская, космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон.

Их дублерами выступят белоруска Анастасия Ленкова, космонавт Иван Вагнер и самый старший из действующих американских астронавтов NASA Дональд Петтит.

Уточняется, что Новицкий и Василевская пробудут на МКС около двух недель и вернутся 2 апреля на "Союзе МС-24" с астронавтом NASA Лорал О’Харой. В то время как миссия Дайсон продлится до сентября, затем она вернется на Землю вместе с космонавтами "Роскосмоса" Олегом Кононенко и испытателем Николаем Чубом.

Ранее стало известно, что экипаж пилотируемого корабля Crew Dragon американской компании SpaceX с экипажем миссии Crew-7, в который входит российский космонавт Константин Борисов, вернулся на Землю с МКС. На орбитальной станции они пробыли 197 дней.

"Роскосмос" поделился кадрами, как МКС заходила в теневую сторону Земли