Кологривый вышел из спецприемника в Новосибирске

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Актер сериала "Слово пацана" Никита Кологривый вышел из специального приемника в Новосибирске, где отбывал 7 суток ареста по обвинению в дебоше в местном баре. Об этом пишет РИА Новости.

Инцидент произошел в одном из баров города в ночь с 18 на 19 марта. Сначала он стал приставать к девушке, а потом укусил ее и стал нападать на сотрудников. Позже его задержали и составили протокол о мелком хулиганстве.

21-го числа Центральный районный суд Новосибирска решил арестовать его на 7 суток. Адвокат Кологривого тогда сказал, что арест мог бы быть от 3 до 5 дней, если бы не общественный резонанс.

На суде актер попросил у своих поклонников прощения, объяснив свои действия горячкой, неадекватным состоянием и эмоциональной слабостью. Также звезда "Слово пацана" заявил о готовности ответить за свои ошибки.