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МИД Таджикистана: в аэропортах Москвы "застряли" около 1 тыс граждан страны

В Таджикистане заявили, что около 1 тыс граждан страны "застряли" в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24

Официальный представитель МИД Таджикистана Шохин Самади сообщил, что в аэропортах Москвы "застряли" около 1 тысячи граждан страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова дипломата.

Самади отметил, что ситуация с гражданами Таджикистана в московских аэропортах остается сложной. В частности, по его утверждению, на конец дня 27 апреля в зоне временного содержания граждан аэропорта Внуково находились 954 гражданина Таджикистана. На территорию РФ в этом аэропорту были допущены 322 человека.

Схожая ситуация наблюдается и в других аэропортах столицы, добавил Самади. Представитель МИД рассказал, что в связи с этим консульская служба диппредставительства Таджикистана в Москве открыла круглосуточный оперативный штаб.

26 апреля Душанбе выразил Москве обеспокоенность на фоне информации СМИ о якобы необоснованных случаях отказа гражданам страны во въезде в Россию. МИД Таджикистана, в свою очередь, порекомендовал своим гражданам временно не выезжать в Россию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это сообщила, что Россия ужесточила проверки иностранных граждан при прохождении пограничного контроля в связи с сохранением террористической угрозы.

По ее словам, из-за тщательной проверки сотрудниками полиции въезжающих на территорию России иностранцев на пунктах пропуска через госграницу, включая аэропорты, наблюдаются задержки при прохождении паспортного контроля.

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