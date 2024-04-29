TRT Haber: власти Турции проверят отель, бравший плату за "разницу в национальности"

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Правительство Турции начало расследование в отношении одного из отелей в Анталье, в котором у турецкого гражданина взяли плату в 120 евро за "разницу в национальности". Об этом сообщает TRT Haber.

Отмечается, что мужчина забронировал номер в отеле на иностранном сайте. Министерство культуры и туризма Турции потребовало от руководства отеля официальное объяснение инцидента.

После проверки и назначенных экспертиз, которые проведут в отеле, власти примут необходимые меры наказания в соответствии с правовым законодательством.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что над проблемой с допуском жителей РФ на рейсы Turkish Airlines активно работают как российская, так и турецкая стороны. Он выразил уверенность в урегулировании всех вопросов благодаря "дружественным отношениям" между странами.

До этого посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что проблемы в банковской отрасли между Россией и Турцией могут стать причиной осложнений для туристов. В частности, со сложностями могут столкнуться неорганизованные туристы, посещающие Турцию не по путевкам.