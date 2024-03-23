Минэкономразвития призвало отели не штрафовать отменивших бронь в Москве и области

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Минэкономразвития РФ призвало отели и агрегаторы не штрафовать граждан, которые решили отменить бронь в отелях столицы и Московской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Рекомендуем всем гостиницам и агрегаторам в эти дни при рассмотрении заявлений от туристов об отмене бронирования в отелях Москвы и Московской области обходиться без штрафных санкций", – следует из сообщения.

ЧП в "Крокус Сити Холле" произошло накануне, 22 марта. Неизвестные с оружием проникли в здание концертного зала и открыли стрельбу.

Согласно последним данным от СК РФ, жертвами трагедии стали 133 человека. Еще более 140 человек пострадали.

В связи с произошедшим Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Владимир Путин выступил с обращением к гражданам. Глава государства заверил, что все подозреваемые в организации и исполнении теракта задержаны, ими оказались 11 человек. По данным МВД РФ, все они являются иностранными гражданами.

24 марта в РФ объявили днем общенационального траура. Регионы страны отказались от проведения массовых мероприятий.

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