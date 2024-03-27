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27 марта, 23:30

Общество

В Татарстане из-за метели возник транспортный коллапс

В Татарстане из-за метели возник транспортный коллапс

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Из-за неблагоприятных погодных условий на территории Татарстана водителей попросили по возможности не совершать поездки по трассе М-12 "Восток" в ближайшие сутки.

По прогнозу синоптиков, из-за снежного циклона, который обрушился на город, за сутки выпадет примерно месячная норма осадков. Также граждан предупредили о возможной метели с падением видимости до 500 метров. Кроме того, ожидается усиление ветра до 30 метров в секунду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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