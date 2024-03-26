Синоптик спрогнозировал потепление до 17 градусов в Москве в выходные

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В предстоящие выходные, 30 и 31 марта, в Москве ожидается потепление до 17 градусов. Об этом в беседе с RT сообщил синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

Он рассказал, что в среду и в четверг, 27 и 28 марта, осадков в городе не ожидается. В эти дни воздух прогреется до 9 и 11 градусов соответственно.

В пятницу, 29 марта, температура воздуха в столице поднимется еще выше – до 13 градусов тепла. Местами пройдет небольшой дождь.

"В субботу тоже небольшой дождь, температура примерно такая же. В воскресенье будет пасмурно, без осадков, 12...17 градусов", – сообщил Ильин.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее сообщил, что снег полностью растает в Москве в первой декаде апреля. В прошедшие выходные снежный покров уменьшился благодаря дождю. За неделю сугробы в столице могут уменьшиться еще на 7–10 сантиметров.

