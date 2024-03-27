Москвичей предупредили о гололедице в ближайшую ночь

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве в ночь на 28 марта температура опустится ниже нуля, ожидается гололедица. Об этом жителей столичного региона предупредили специалисты комплекса городского хозяйства Москвы.

"Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице", – говорится в сообщении.

Автомобилистов также попросили строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее Гидрометцентр России продлил предупреждение о гололедице в Москве и Подмосковье до 11:00 28 марта.

До этого синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин заверил горожан в скором потеплении. По его словам, в предстоящие выходные, 30 и 31 марта, в Москве температура повысится до 17 градусов.