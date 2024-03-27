27 марта, 16:55Общество
Москвичей предупредили о гололедице в ближайшую ночь
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В Москве в ночь на 28 марта температура опустится ниже нуля, ожидается гололедица. Об этом жителей столичного региона предупредили специалисты комплекса городского хозяйства Москвы.
"Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице", – говорится в сообщении.
Автомобилистов также попросили строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Ранее Гидрометцентр России продлил предупреждение о гололедице в Москве и Подмосковье до 11:00 28 марта.
До этого синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин заверил горожан в скором потеплении. По его словам, в предстоящие выходные, 30 и 31 марта, в Москве температура повысится до 17 градусов.
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