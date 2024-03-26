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26 марта, 07:45

Общество

Приемная кампания в российских вузах стартует 20 июня

Приемная кампания в российских вузах стартует 20 июня

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20 июня в высших учебных заведениях страны стартует приемная кампания. Ожидается, что в 2024 году количество абитуриентов может превысить один миллион человек.

Российские вузы подготовили для будущих студентов более 600 тысяч бюджетных мест, более 29 тысяч из которых – для университетов четырех новых субъектов страны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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