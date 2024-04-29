Боррель заявил, что европейцы не будут умирать за Донбасс, но помогут Киеву

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Европейцы не станут погибать в боевых действиях на стороне Украины. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в рамках конференции Всемирного экономического форума по глобальному сотрудничеству, экономическому росту и энергетике для развития.

"Европейцы не будут умирать за Донбасс, но мы можем помочь украинцам не умирать за Донбасс еще дольше", – цитирует Борреля РИА Новости.

По его мнению, текущий конфликт может продолжаться как минимум до предстоящих президентских выборов в Соединенных Штатах. В это время Европа должна продолжать финансировать Киев, заявил Боррель.

Дипломат также выразил мнение, что если ЕС не будет помогать Украине, то "история начнет развиваться по-другому".

Ранее французский президент Эммануэль Макрон сообщил о новых поставках военной помощи Киеву от Франции и Германии, которые ожидаются в ближайшие месяцы.

До этого президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом пакет законопроектов об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню. Планируется, что Киев получит боеприпасы для ПВО, артиллерии, ракетных систем и бронетехнику.