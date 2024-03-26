01:59Политика
Боррель заявил, что ЕС поддерживает Украину ради своих интересов
Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER MATTHYS
Европейский союз поддерживает Киев, так как это отвечает интересам объединения. Такое заявление сделал глава евродипломатии Жозеп Боррель в интервью CNN.
"Дело не только в щедрости. Дело не в поддержке Украины потому, что мы любим украинский народ. Это в наших собственных интересах", – сказал он.
Боррель также подчеркнул, что поддержка Украины относится и к интересам США, как глобального игрока.
Ранее глава евродипломатии заявлял, что Европейский союз не собирается умирать за Донбасс. Он призвал не пугать население неизбежностью войны и подчеркнул, что неизбежна лишь "необходимость поддержки Украины".
До этого Боррель высказался, что исход конфликта на Украине будет решаться весной и летом этого года.
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