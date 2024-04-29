Полиция США задержала кандидата в президенты Стайн на пропалестинской акции

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Кандидат от Партии зеленых на выборах президента США в 2024 году Джилл Стайн была задержана на акции протеста в поддержку Палестины. Об этом сообщается на странице ее избирательного штаба в соцсети X.

Помимо самой Стайн, правоохранители также задержали главу ее избирательного штаба Джейсона Колла и его заместителя Келли Меррилл-Кайер.

Уточняется, что акция проходила возле университета Вашингтона в Сент-Луисе. Протестующие выступали против связи вуза с войной на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали бывшего госминистра Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Алексия Петриашвили на митинге в Тбилиси против законопроекта об иноагентах.

В ведомстве уточнили, что бывшего чиновника задержали за неподчинение полиции и мелкое хулиганство.