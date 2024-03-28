Новости регионов: водитель застрял на машине посреди реки в Оренбургской области

В Оренбургской области сотрудники МЧС вызволили автомобилиста из водной ловушки. Он решил сократить путь и перебраться с одного берега на другой прямо по реке. Однако машина застряла ровно на середине водоема, а кабину начала заполнять вода. В итоге водитель залез на крышу и уже оттуда вызвал спасателей.

Тем временем в Свердловскую область вернулась зима. Города на севере региона засыпало снегом, дороги сковала гололедица. Самая сложная обстановка отмечается на Серовском тракте. В ГИБДД попросили водителей воздержаться от поездок.

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