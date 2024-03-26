Boeing приземлился в Чите после срабатывания датчика исправности двигателя

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Следовавший из Красноярска в Благовещенск самолет запросил экстренную посадку в Чите по технической причине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу благовещенского аэропорта.

Там уточнили, что более конкретными сведениями пока не обладают. Сейчас Boeing 737 благополучно приземлился в Чите, уточнили в авиационных службах.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании "Россия", самолет сел из-за срабатывания датчика исправности одного из двигателей. Представитель перевозчика уточнил, что воздушное судно осмотрят и примут решение о дальнейшем полете.

В пресс-службе добавили, что Boeing совершил посадку в 08:30 по московскому времени.

Об экстренной посадке самолета, выполняющего рейс Красноярск – Благовещенск, стало известно утром 26 марта.

Ранее сообщалось, что самолет, летевший из Москвы в Стамбул, экстренно приземлился в аэропорту Волгограда. Посадка случилась из-за агрессивного поведения пассажира. Со слов пресс-секретаря аэропорта Анастасии Голодовой, его сняли с рейса и передали линейному отделению полиции.