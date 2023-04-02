Почти 5 млн саженцев виолы высадят в Москве до конца апреля – Собянин

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Почти 5 миллионов саженцев виолы высадят в Москве до конца апреля. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

По его словам, цветники с виолой украсят к майским праздникам многие столичные парки, улицы, скверы и дворы. Собянин напомнил, что виолу высаживают первой, так как она может выдержать заморозки до -3 градусов.

Мэр отметил, что специалисты заранее проведут закаливание и акклиматизацию рассады. Это поможет цветам развиваться в непредсказуемых погодных условиях. Кроме того, в мае в Москве распустятся тюльпаны, а им на смену придут петунии, бегонии и другие однолетники. После же специалисты высадят и многолетники.



"Благодаря поэтапной высадке цветы радуют москвичей с конца апреля до поздней осени. Выращивание растений ведется с применением новых технологий: теплицы оборудованы системами капельного полива, искусственного освещения и управления климатом, а высадка семян производится на автоматизированном посевном комплексе", – написал Собянин.

Градоначальник добавил, что в общей сложности в этом году в Москве высадят свыше 56 миллионов цветов 150 видов.

Между тем в Москве запустили интерактивную карту цветения в парках культуры и отдыха. С помощью нее можно отследить локации, в которых уже распустились цветы.

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