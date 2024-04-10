Новости регионов: штормовое предупреждение объявили на Камчатке

На Камчатку обрушился мощный циклон с мокрым снегом. Кроме того, в ближайшее время воды Тихого океана и Берингова моря могут сильно разбушеваться, из-за чего в регионе ожидаются опасные волны до 9 метров высотой. По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится до 12 апреля.

Тем временем в Оренбурге уровень воды в реке Урал превысил критические значения и продолжает расти. Как заявили в городской администрации, за ночь вода поднялась на полметра и дошла до отметки 965 сантиметров. Подтоплено более 300 домовладений. Власти региона объявили режим ЧС федерального масштаба и призвали жителей города эвакуироваться.

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