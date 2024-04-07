Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 апреля, 09:30

Происшествия

Новости регионов: человек погиб из-за взрыва газа в жилом доме в Татарстане

Новости регионов: человек погиб из-за взрыва газа в жилом доме в Татарстане

СК возбудил уголовное дело о халатности после теракта в "Крокусе"

Глава МЧС Александр Куренков прибыл в Орск после очередного прорыва дамбы

Людей эвакуируют в Оренбургской области из-за прорыва дамбы

Авария с участием двух автомобилей произошла около Савеловского вокзала

Второй прорыв дамбы произошел в Орске

Восемь человек госпитализировали с кишечными инфекциями в Орске

Несколько районов Орска затопило из-за прорыва дамбы

Новости мира: паводки в Казахстане стали самым крупным природным бедствием с 1944 года

Уровень воды высоко поднялся в Егорьевском и Воскресенском районах Подмосковья

Один человек погиб, двое пострадали при взрыве газа в двухэтажном доме в Татарстане. Огонь охватил четыре квартиры. По предварительной информации, в одной из них при установке натяжных потолков взорвался газовый баллон.

Тем временем Норильск накрыла метель. Видимость на дорогах упала практически до нуля, движение транспорта ограничено. Из-за бурана пришлось перекрыть дорогу в аэропорт. На улицах появились большие сугробы.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионыпогодавидеоМаксим ШаманинАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика