Новости регионов: человек погиб из-за взрыва газа в жилом доме в Татарстане

Один человек погиб, двое пострадали при взрыве газа в двухэтажном доме в Татарстане. Огонь охватил четыре квартиры. По предварительной информации, в одной из них при установке натяжных потолков взорвался газовый баллон.

Тем временем Норильск накрыла метель. Видимость на дорогах упала практически до нуля, движение транспорта ограничено. Из-за бурана пришлось перекрыть дорогу в аэропорт. На улицах появились большие сугробы.

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