Турция приостанавливает участие в ДОВСЕ с 8 апреля

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Турция выходит из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Соответствующий указ подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает ТАСС.

Согласно документу, решено приостановить реализацию договора между Турцией и другими государствами, являющимися участниками ДОВСЕ, с 8 апреля 2024 года.

В мае прошлого года Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Спустя несколько дней депутаты одобрили документ. Процедура выхода России из ДОВСЕ была завершена 7 ноября.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что основные механизмы контроля над вооружениями перестали действовать после выхода России из соглашения. По его словам, это сделало мир более опасным и демонстрирует важность усиления Североатлантического альянса.

