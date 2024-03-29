Зеленский сообщил об ударах по Каневской и Днестровской ГЭС

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Каневская и Днестровская гидроэлектростанции (ГЭС) были повреждены в результате ударов, нанесенных российской армией. Об этом сообщил в своем телеграм-канале украинский президент Владимир Зеленский после заседания ставки верховного главнокомандующего.

Как он утверждает, атаки по объектам энергетики были осуществлены в ночь на 29 марта. При этом Зеленский не раскрыл, каковы последствия ударов, однако заявил, что такие действия могут закончится экологической катастрофой не только на Украине, но и в соседней Молдавии.

"Вода не остановится перед пограничными столбами", – сообщил президент Украины.

При этом на заседании премьер-министр Денис Шмыгаль, а также руководители профильных ведомств сообщили об ущербе энергетике и о организованных восстановительных работах на объектах.

На Днепровской ГЭС, которая является одной из самых масштабных гидроэлектростанций Украины, в подконтрольном Киеву городе Запорожье вспыхнул пожар 22 марта.

В связи с возгоранием и различными повреждениями Днепровская ГЭС приостановила работу. По словам директора "Укргидроэнерго" Игоря Сироту, количество повреждений является очень большим.

В ночь с 21 на 22 марта режим воздушной тревоги сработал почти на всей территории Украины. После взрывы можно было зафиксировать в Харькове, Запорожье, Сумах, Днепре, Кривом Роге и Хмельницкой области, а также в других регионах.

Спустя время руководитель министерства энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что на территории страны обнаружены масштабные повреждения объектов энергетического комплекса, поэтому в некоторых регионах возникли перебои с электричеством.

