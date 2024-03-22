22 марта, 19:27Происшествия
Момент удара по Днепровской ГЭС попал на видео
На видеокадрах запечатлен момент полета ракет и их попадание по объекту ГЭС, из-за чего произошли яркая вспышка и взрыв. После первых ударов на территории было зафиксировано возгорание, в связи с чем было принято решение по приостановке работы на станции.
Ранее стало известно, что на Днепровской ГЭС, которая является одной из самых масштабных гидроэлектростанций Украины, в подконтрольном Киеву городе Запорожье вспыхнул пожар. При этом компания "Укргидроэнерго" сообщила, что движение по автодорожному переезду дамбы Днепровской ГЭС пришлось полностью ограничить.
В связи с возгоранием и различными повреждениями Днепровская ГЭС приостановила работу. По словам директора "Укргидроэнерго" Игоря Сироту, количество повреждений является очень большим. Из-за этого он заявил об отработке разных режимов по пропуску воды в регион, добавив, что возгорание уже локализовано, однако задымление еще сохраняется.
В ночь с 21 на 22 марта режим воздушной тревоги сработал почти на всей территории Украины. После взрывы можно было зафиксировать в Харькове, Запорожье, Сумах, Днепре, Кривом Роге и Хмельницкой области, а также в других регионах.
Спустя время руководитель министерства энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что на территории страны обнаружены масштабные повреждения объектов энергетического комплекса, поэтому в некоторых регионах возникли перебои с электричеством.
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