Момент удара по Днепровской ГЭС попал на видео

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В Сети появились видео ракетных ударов со стороны ВС РФ по Днепровской ГЭС (ДнепроГЭС), которая является одной из крупнейших гидроэлектростанций Украины. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на украинские СМИ.

На видеокадрах запечатлен момент полета ракет и их попадание по объекту ГЭС, из-за чего произошли яркая вспышка и взрыв. После первых ударов на территории было зафиксировано возгорание, в связи с чем было принято решение по приостановке работы на станции.

Ранее стало известно, что на Днепровской ГЭС, которая является одной из самых масштабных гидроэлектростанций Украины, в подконтрольном Киеву городе Запорожье вспыхнул пожар. При этом компания "Укргидроэнерго" сообщила, что движение по автодорожному переезду дамбы Днепровской ГЭС пришлось полностью ограничить.

В связи с возгоранием и различными повреждениями Днепровская ГЭС приостановила работу. По словам директора "Укргидроэнерго" Игоря Сироту, количество повреждений является очень большим. Из-за этого он заявил об отработке разных режимов по пропуску воды в регион, добавив, что возгорание уже локализовано, однако задымление еще сохраняется.

В ночь с 21 на 22 марта режим воздушной тревоги сработал почти на всей территории Украины. После взрывы можно было зафиксировать в Харькове, Запорожье, Сумах, Днепре, Кривом Роге и Хмельницкой области, а также в других регионах.

Спустя время руководитель министерства энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что на территории страны обнаружены масштабные повреждения объектов энергетического комплекса, поэтому в некоторых регионах возникли перебои с электричеством.

