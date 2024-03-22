Пожар произошел на Днепровской ГЭС

Фото: телеграм-канал "Военное обозрение"

На Днепровской ГЭС в подконтрольном Киеву городе Запорожье вспыхнул пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию "Укргидроэнерго".

На месте происшествия работают чрезвычайные службы и энергетики. Ситуация на плотине контролируется – угрозы прорыва нет.

Днепровская ГЭС – это самая большая гидроэлектростанция на Украине. Движение по автодорожному переезду дамбы Днепровской ГЭС полностью ограничили.

Ранее сообщалось, что на Украине фиксируются масштабные повреждения энергетических объектов. В некоторых областях возникают перебои со светом. Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения.

До этого СМИ сообщали о взрывах, прогремевших во многих городах Украины. Так, больше всего их произошло в Харькове. По заявлению мэра Игоря Терехова, в городе раздалось около 15 взрывов.

Уточнялось, что населенный пункт оказался почти полностью обесточен, в нем начались несколько пожаров. Кроме того, известно о повреждении объекта критической инфраструктуры.



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